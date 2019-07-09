  • BIST 96.811
  • Altın 256,994
  • Dolar 5,7164
  • Euro 6,4074
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 31 °C
»

Yol kenarında 'tek kişilik mescit'

Bilecik-Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemeyle sağlamlaştırarak üzeri çuvalla kaplanan "namaz kılma yeri" vatandaşların ilgisini çekiyor.
Yol kenarında 'tek kişilik mescit'

Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri" vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bilecik-Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemelerle sağlamlaştırılan, üzeri çuvalla kaplanan ve sadece bir kişinin sığabildiği kulübe, çeşme başında duran vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yol kenarÄ±nda 'tek kiÅilik mescit'

Sıcak havalarda su içmek için duran ve namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Namaz Yeri" yazısı da bulunan kulübede çevredeki haşerattan korunarak rahatça ibadetini yapabiliyor.

Bursa'dan Bilecik'e giderken çeşme başında duran vatandaşlardan Ali Osman Çelikal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirterek, "Namaz kılma kulübesini görünce şaşırdık. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Bilecik'te kahve işleten Ramazan Çay da bunaltıcı sıcak nedeniyle yol kenarında çeşme başında durduklarını söyledi.

Çay, "Bir vatandaş mescit yapmış, insanların ibadet etmesi için. Çok da güzel olmuş. Bir vatandaş olarak görüntü çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi09 Temmuz 2019 Salı 16:36
  • Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor09 Temmuz 2019 Salı 16:29
  • İsyan Ahlakı'nı kuşanan adam: Nurettin Topçu09 Temmuz 2019 Salı 16:26
  • 9 Temmuz 20.30 HADİ ipucu: Türkiye'de klibi çekilen ilk şarkı hangi gruba ait?09 Temmuz 2019 Salı 16:12
  • Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu09 Temmuz 2019 Salı 13:09
  • Ailelere yaz tatilinde 'dijital dünya' ile ilgili uyarılar09 Temmuz 2019 Salı 11:22
  • HADİ 12.30 ipucu 9 Temmuz: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kısa adı nedir?09 Temmuz 2019 Salı 10:07
  • Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı09 Temmuz 2019 Salı 10:03
  • Domuz zannedip kardeşini öldürdü!09 Temmuz 2019 Salı 09:32
  • Yanlış iğne hayatını kararttı09 Temmuz 2019 Salı 07:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti