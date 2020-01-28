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Yol kesip evrak kontrolü yapan taksiciye verilen ceza belli oldu

Esenyurt’ta seyir halinde bulunan bir minübüsün önüne geçerek evrak kontrolü yapma cüretini gösteren taksici trafikten men edildi.
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksiciye verilen ceza belli oldu

İstanbul Esenyurt'ta bir turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksi şoförü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Son gelen haberlere göre zanlının kullandığı taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 27 Ocak 11.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta bir otelin önünde turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan ticari taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışma sonucu yakalanarak sorguya alınan ticari taksi sürücüsüne verilen ceza belli oldu.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Zanlının sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alındı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca aracın Ticari Taksinin Çalışma Ruhsatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince süresiz iptal edildi.

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