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Yol olmadığı için engelli oğlunu sırtında taşıyan babadan yardım çağrısı

Zonguldak'ta Muhammed Coşkun, kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen üvey oğlu Muhammed Efe'yi yol olmadığı için dik yamaçlı patika yolda sırtında taşıyarak, ana yola ulaştırıyor. Baba Coşkun, bölgeye yol yapılmasını istiyor.
Yol olmadığı için engelli oğlunu sırtında taşıyan babadan yardım çağrısı

Zonguldak Asma Mahallesi Mustafa Çavuşoğlu Sokak’ta oturan Muhammed Coşkun, eşinin ilk evliliğinden olan kas hastası üvey oğlu Muhammed Efe Köktürk'ün tedavisi için mücadele veriyor.

Coşkun, Muhammed Efe'yi rehabilitasyon merkezinin servisine ulaştırmak için her gün 300 metrelik dik yamaçlı patika yolda sırtında taşıyor. Beslediği tavuklardan aldığı yumurtaları satarak geçimini sağlayan Coşkun, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Evinin önünde araç yolu olmadığı için zorluk yaşadıklarını kaydeden Coşkun, "Her gün dik rampadan metrelerce yürümek zorunda kalıyoruz. Yolumuzu belediyeye söylememize rağmen kimse ilgilenmedi. Allah rızası için çektiğimiz çileyi görün, sesimizi duyun. Yardım talep ediyorum" dedi. 

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Oğlunun rehabilitasyon merkezindeki tedavisini aksatmamaya çalıştıklarını belirten Coşkun, şunları söyledi:

"Yol olmadığı için engelli çocuğumu rehabilitasyon merkezine getirmek için 300 metre dik rampayı yürümek zorunda kalıyorum. Diğer oğlum yardımcı olmaya çalışıyor ancak okullar açılınca o da okula gidecek. Hastanede eğer çocuk fizik tedavi yapmasa ömrü çok kısa olacağı söylendi. Doktorlar, '12 yaşında yatağa düşer 15 yaşında umudu kesin' dediler. Yetkililerden sadece yol ve akülü araba istiyorum. Ben bu yolu engelli çocuğum için istiyorum, kendim için istemiyorum. Yaklaşık 25 tavuğa bakıp onlardan aldığım yumurtaları satıp geçimimi sağlıyorum. Ben bu çocuğu 2 günde bir rehabilitasyon merkezine getirmek için 300 metre dik rampa yürüyüp sırtımda taşıyorum. Önümüz kış, şimdi yazın bir şekilde idare ediyorum, o zaman ne yapacağım? Bilmiyorum, şaşırmış durumdayım." 

 

 

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