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Yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor

SAMSUN’da tuzlama aracında görev yapan 2 belediye personeli, bilinmeyen nedenle kendilerine saldıran 3 genç tarafından darbedildi.
Yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Canik Belediyesi’ne bağlı olarak kar küreme ve tuzlama araçlarında görev yapan Yaşar Büyük ve bir meslektaşı, bilinmeyen nedenle kendilerine hakaret eden 3 gencin saldırısına uğradı. Darbedilen iki personel, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen yaya devriye bekçi ve polis ekipleri, kaçan 3 şüphelinin kimlik tespiti için çalışma başlattı. Camı kırılan ve maddi hasar gören tuzlama aracı olay yerinden götürülürken, Büyük ve meslektaşı da ifadeleri alınmak üzere Irmak Polis Merkezi’ne götürüldü. 

‘SEBEPSİZ YERE SALDIRDILAR’

Yaşadığı o anları anlatan Yaşar Büyük, ‘Aracımız yokuşta kalmıştı. O esnada 3 genç aracımıza kar topu atmaya başladılar. Ardından bize de saldırdılar. Hiçbir sebebi yokken bizi darbettiler. Bıçak çıkarmalarından çekindiğimiz için biraz aşağı doğru gittik. Polisi arayarak İhbar ettik. Şikayetçi olacağız’ dedi.

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