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Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada

Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada
Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler Bağcılar, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı. Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

DHA

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