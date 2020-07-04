Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, yol vermeme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti. Tabancaya mermiyi süren kişi, tartıştığı kişiyi silahın kabzasıyla vurarak ve tekme atıp, darbetti.