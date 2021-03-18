  • BIST 1.567
  • Altın 419,774
  • Dolar 7,5075
  • Euro 8,9705
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 1 °C
» »

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yol kenarında oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan İbrahim Süleyman (8), otomobilin altında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 16 Mart günü saat 13.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan Suriye uyruklu İbrahim Süleyman, İ.N. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin altında kaldı. Minik İbrahim'in caddeye çıktığını son anda fark eden İ.N., ani frenle otomobilini durdurdu. Otomobilin altında kalan İbrahim'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan minik İbrahim, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan İbrahim'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Polis merkezine götürülen İ.N. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, minik İbrahim'in aniden yola çıkması ve otomobilin altında kalması görülürken, sürücü ve çevredeki vatandaşların kaza sonrası çocuğun yardımına koştuğu gözleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Gebe kediye şiddet kamerada
Gebe kediye şiddet kamerada
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine ‘o bana zimmetli’ diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine ‘o bana zimmetli’ diye seslenen görevli konuştu
Milli Park’a geziye giden iki arkadaş, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı
Milli Park’a geziye giden iki arkadaş, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı
Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı
Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı
Son Eklenen Videolar
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Gebe kediye şiddet kamerada
Gebe kediye şiddet kamerada
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine ‘o bana zimmetli’ diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine ‘o bana zimmetli’ diye seslenen görevli konuştu
Milli Park’a geziye giden iki arkadaş, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı
Milli Park’a geziye giden iki arkadaş, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı
Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı
Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti