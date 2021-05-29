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Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

İZMİT’te yolcu otobüsünün aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Feyyaz Özel yönetimindeki 29 AU 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Süleyman Dicle yönetimindeki 34 CBL 477 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, şoför Feyyaz Özel ile aynı otobüsteki yolcular Şinasi Taşdemir, Melahat Gerçin, Fikri Alkan, Yusuf Seçer, Firdevs Seçer, Fatma Öztoprak ve Hatice Sütçü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.  

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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