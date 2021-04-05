Yolcu otobüslerinde kapasite var yolcu yok!

ATO Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, yüzde 50 kapasite uygulamasının sektörün sorunlarına çare olmadığını söyledi ve “Firmaların otobüs filolarının yarısı parkta yatıyor, giderleri devam ediyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası ( ATO ) 57.Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş uzun yol otobüslerinde geçtiğimiz ay kaldırılan yüzde 50 kapasite sınırlamasının sektöre etkisini ve sektörün sorunlarını gazetemize değerlendirdi. Sarıtaş ”Yüzde 50 yolcu sınırlaması kalksa da firmaların otobüs filolarının ancak yarısı çalışıyor. Ayrıca tam kapasite çalışan araç çok az, vatandaş dolu araca binmeyi tercih etmiyor” dedi. Öte yandan Sarıtaş, sektörde vatandaşın ve firmaların avantajına çözümler arandığını belirterek, “ İleride firmalardan vatandaşlara yanlarındaki koltuğu yüzde 50 indirimli satma gibi kampanyalar gelebilir” diye konuştu.

OTOBÜSLERİN YARISI YATIYOR

Sarıtaş, firmaların ellerinde bulunan otobüs filolarının yarısının pandemi döneminde işlerin düşük olmasından kaynaklı parkta beklediğini belirterek, “Pandemi döneminde şu anda işler düşük. İnsanlar genelde özel araç tercih ediyor ya da boş otobüs arıyor. Şu anda firmaların ellerinde bulunan otobüslerin yüzde 50’si parkta yatıyor. Bunların kredisi, eleman gideri kısacası tüm giderleri devam ediyor. Bunlar küçük rakamlar değil firmalar için büyük bir yük. Düzenli olarak firma temsilcileri ile görüşüyoruz ve durum değerlendirmesi yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

YANDAKİ KOLTUĞA İNDİRİM KAMPANYASI GELEBİLİR

Geçtiğimiz ay kaldırılan yüzde 50 kapasite sınırlamasının sektöre büyük bir katkı sağlamadığını ve vatandaşın otobüslere binerken tedirgin olduğunu belirten Sarıtaş şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 1 sene yüzde 50 yolcu kapasitesi ile çalıştık. Geçtiğimiz ay bu sınırlandırma kalktı ve normal çalışmaya başladık. Fakat pandemi dönemi insanlara sosyal mesafe alışkanlığı kazandırdı. Şu anda insanlar otobüse binerken buna çok dikkat ediyor. Yasak kalktı ama tam kapasite çalışan otobüs neredeyse yok. İnsanlar binmek istemiyor. Firmalar hem vatandaşın hem de sektörün avantajına çözümler arıyor. Bunlardan en çok düşünüleni vatandaşın ikili koltukta yanındaki koltuğu normalin yarı fiyatına satmak ve yanının boş kalmasını sağlamak. Bazı vatandaşlar 2 bilet parası ödüyor sırf boş kalsın diye. Hem vatandaş hem esnaf zarar görmesin diye böyle bir düşünce var. Belki ileride kampanya yapılabilir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA