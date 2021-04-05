  • BIST 1.442
  • Altın 451,380
  • Dolar 8,1168
  • Euro 9,5871
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Yolcu otobüslerinde kapasite var yolcu yok!

ATO Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, yüzde 50 kapasite uygulamasının sektörün sorunlarına çare olmadığını söyledi ve “Firmaların otobüs filolarının yarısı parkta yatıyor, giderleri devam ediyor” dedi. 
Yolcu otobüslerinde kapasite var yolcu yok!

Ankara Ticaret Odası (ATO) 57.Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş uzun yol otobüslerinde geçtiğimiz ay kaldırılan yüzde 50 kapasite sınırlamasının sektöre etkisini ve sektörün sorunlarını gazetemize değerlendirdi. Sarıtaş ”Yüzde 50 yolcu sınırlaması kalksa da firmaların otobüs filolarının ancak yarısı çalışıyor. Ayrıca tam kapasite çalışan araç çok az, vatandaş dolu araca binmeyi tercih etmiyor” dedi. Öte yandan Sarıtaş, sektörde vatandaşın ve firmaların avantajına çözümler arandığını belirterek, “ İleride firmalardan vatandaşlara yanlarındaki koltuğu yüzde 50 indirimli satma gibi kampanyalar gelebilir” diye konuştu. 

muhammet-saritas.jpeg

OTOBÜSLERİN YARISI YATIYOR
Sarıtaş, firmaların ellerinde bulunan otobüs filolarının yarısının pandemi döneminde işlerin düşük olmasından kaynaklı parkta beklediğini belirterek, “Pandemi döneminde şu anda işler düşük. İnsanlar genelde özel araç tercih ediyor ya da boş otobüs arıyor. Şu anda firmaların ellerinde bulunan otobüslerin yüzde 50’si parkta yatıyor. Bunların kredisi, eleman gideri kısacası tüm giderleri devam ediyor. Bunlar küçük rakamlar değil firmalar için büyük bir yük. Düzenli olarak firma temsilcileri ile görüşüyoruz ve durum değerlendirmesi yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

asti-001.jpg

YANDAKİ KOLTUĞA İNDİRİM KAMPANYASI GELEBİLİR 
Geçtiğimiz ay kaldırılan yüzde 50 kapasite sınırlamasının sektöre büyük bir katkı sağlamadığını ve vatandaşın otobüslere binerken tedirgin olduğunu belirten Sarıtaş şu ifadelere yer verdi:
“Yaklaşık 1 sene yüzde 50 yolcu kapasitesi ile çalıştık. Geçtiğimiz ay bu sınırlandırma kalktı ve normal çalışmaya başladık. Fakat pandemi dönemi insanlara sosyal mesafe alışkanlığı kazandırdı. Şu anda insanlar otobüse binerken buna çok dikkat ediyor. Yasak kalktı ama tam kapasite çalışan otobüs neredeyse yok. İnsanlar binmek istemiyor. Firmalar hem vatandaşın hem de sektörün avantajına çözümler arıyor. Bunlardan en çok düşünüleni vatandaşın ikili koltukta yanındaki koltuğu normalin yarı fiyatına satmak ve yanının boş kalmasını sağlamak. Bazı vatandaşlar 2 bilet parası ödüyor sırf boş kalsın diye. Hem vatandaş hem esnaf zarar görmesin diye böyle bir düşünce var. Belki ileride kampanya yapılabilir.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Nisan 2021 - ASKİ05 Nisan 2021 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 5 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ05 Nisan 2021 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 5 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ05 Nisan 2021 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?05 Nisan 2021 Pazartesi 09:00
  • Begonya asfaltlanmayı bekliyor05 Nisan 2021 Pazartesi 05:05
  • Su israfına kademeli su tarifesi önlemi05 Nisan 2021 Pazartesi 03:03
  • İşsizlik Rakamları Açıklandı05 Nisan 2021 Pazartesi 02:02
  • Dikmen ve Oran’ı birbirine bağlayan caddeye bariyer ve aydınlatma talebi05 Nisan 2021 Pazartesi 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…03 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
  • Vedâ Ederken...03 Nisan 2021 Cumartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti