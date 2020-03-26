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Yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi

İstanbul'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi yapmaya başladı. Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim ve koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.
Yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi

İstanbul'da Odayeri Gişeleri önünde kontrol noktası kuran İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

Görevli personel tarafından sürücülerin ehliyetleri ve yolcu listeleri kontrol edildi. Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim ve koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.

BİR KADIN YOLCU İNDİRİLDİ

Ayrıca bir otobüste bulunan 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu da jandarma ekiplerince araçtan indirilerek gideceği yere götürüldü. 

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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