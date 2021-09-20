  • BIST 1.419,430
  • Altın 490,80
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, refüje devrildi. Kazada 1'i sürücü 14 kişi yaralandı. 
Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Bingöl'den İzmir'e yolcu taşıyan Mehmet Aydın yönetimindeki 12 AH 333 plakalı  otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat 31 kişiden sürücü Aydın ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdiği ve Aydın'ın da bu molanın ardından aracı kullanmaya başladığı belirtildi. 

Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı20 Eylül 2021 Pazartesi 09:26
  • Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi20 Eylül 2021 Pazartesi 09:25
  • Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı20 Eylül 2021 Pazartesi 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Eylül 2021 Pazartesi 09:18
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze törenine katıldı19 Eylül 2021 Pazar 14:38
  • Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu19 Eylül 2021 Pazar 14:12
  • Kars'ta bozayı ve köpeklerin çöpten ekmek kavgası görüntülendi19 Eylül 2021 Pazar 13:19
  • İzmir'de orman yangını19 Eylül 2021 Pazar 13:18
  • MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi19 Eylül 2021 Pazar 13:15
  • Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü19 Eylül 2021 Pazar 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti