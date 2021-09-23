Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara istikametinden Bartın yönüne giden Efe Tur'a ait 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü ile 40 BD 498 plakalı otomobil, Merkez ilçeye bağlı Akmanlar köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralananların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
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