Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.