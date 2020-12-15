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Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

Düzce'de, TEM otoyolunda  yolcu otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Otobüsün ön tarafının büyük hasar gördüğü kazada 16 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. 25 yolcusu ile  İzmir’den Karabük'e giden Mehmet Şen yönetimindeki 45 NV 035 plakalı otobüs, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Sefa Dal yönetimindeki 41 F 2024 plakalı otomobil lastiği yüklü kamyona arkadan çarptı. kazayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Can pazarının yaşandığı kazada otobüsün ön kısma büyük hasar gördü. Otobüs sürücüsü Şen'in kokpitte sıkıştığı kazada toplam 16 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları, ambulanslarla hastaneye götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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