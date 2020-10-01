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Yolcu otobüsü şoföründen hayrete düşüren görüntüler!

Yolcu otobüsü şoföründen hayrete düşüren görüntüler!
Denizli - Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyaya girip, çekirdek çitledi. Yolculardan Enes Külahlı tarafından cep telefonuyla görüntülenen sürücünün zaman zaman da direksiyonu bıraktığı görüldü.

Enes Külahlı, geçen cuma günü kardeşiyle birlikte Denizli'den Antalya Manavgat'a gitmek için yolcu otobüsüne bindi. Külahlı, yolculuk sırasında ise hızla giden otobüste, sürücünün cep telefonundan sosyal medyaya girdiğini, bir yandan da çekirdek çitlediğini fark etti. Külahlı, sürücüyü cep telefonuyla görüntüledi. Daha sonra da görüntüleri otobüsün bağlı olduğu firmaya gönderip, şikayetçi oldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, adı öğrenilemeyen şoför, seyir halindeyken bir eliyle direksiyonu tutup, diğer eliyle cep telefonundan internete giriyor, çekirdek çitleyip, zaman zaman direksiyonu bırakıyor.  

Enes Külahlı, kardeşiyle birlikte Denizli'den otobüse bindiklerini anlatarak, "Seyir halindeyken otobüs şoförünün cep telefonuyla oynadığını fark ettik. Sosyal medyada dolanıyordu. Uzun süre bu şekilde devam edince görüntüsünü çekip, Twitter üzerinden firmaya gönderdim. Plaka ve sefer bilgisini de ilettim. Şoförün bizi ve trafiği tehlikeye attığını söyledim. Bir süre sonra dönüş yapıp, ilgileneceklerini anlattılar ama bir sonuç çıkmadı" dedi.

Enes Külahlı, Antalya Otogarı'na geldiklerinde şoförle tartışıp, başka bir otobüsle Manavgat'a döndüklerini ifade etti.

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