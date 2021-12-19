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Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 20 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda önünde savrulan otomobile çarpmamak için ani fren yapan TIR’a arkadan gelen otobüsün çarptığı kazada 20 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 20 yaralı

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM yolu Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Saim Mert Çiftçi yönetimindeki 06 EY 4366 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulurken arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BAZ 933 plakalı TIR fren yaptı. Arkadan gelen Muhammet Reşit Çelik idaresindeki 50 AG 708 plakalı Efe Tur’a ait yolcu otobüsü fren yapan TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü hasar gören araçta sıkışırken, yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Otobüste sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yaptı. Sürücü acı çekerken yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 20 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra yol ulaşıma açıldı. 

TIR sürücüsü önünde savrulan araca çarpmamak için manevra yaptığı arkadan hızlı gelen otobüsün kendi aracına çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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