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Yolcu treni ile yük treni çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da yolcu treniyle yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 85 kişi de yaralandı.
Yolcu treni ile yük treni çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'dan Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a giden yolcu treni, Sadıkabad kentinde kendi hattından çıkarak paraleldeki hatta geçip burada park halinde bulunan yük trenine çarptı. 

Kaza sonucu 4 vagonu raydan çıkan ve lokomotifi tamamen kullanılamaz hale gelen trenden 11 kişinin cesedi çıkarıldı. 

Polis yetkilisi Ömer Faruk Selamet, kaza sonucu 11'i çocuk 9'u kadın 85 kişinin de yaralandığını kaydetti. 

Tren vagonlarının tamamen boşaltıldığını söyleyen Selamet, vagonların altında arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

MAKİNİST HATASI 

Kazanın ardından açıklama yapan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, kazanın makinist hatası sonucu meydana geldiğini belirtti. 

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Ahmed, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1,5 milyon (yaklaşık 54 bin TL), ağır yaralılara 500 bin (yaklaşık 18 bin TL), yaralananlara ise 200 bin (yaklaşık 7 bin TL) Pakistan rupisi tazminat verileceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da kazayla ilgili sosyal medya hesabından, "Sadıkabad'da yaşanan tren kazasını üzüntüyle öğrendim. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Demiryolu Bakanına yıllardır ihmal edilen demir yolu altyapısı ve güvenliğiyle ilgili gerekli adımları atması talimatını verdim." paylaşımında bulundu. 

20 Haziran'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüştü. Kazanın ardından Bakan Ahmed, sorumlunun Pakistan Demiryolları Bakanlığı olduğunu belirterek özür dilemişti.

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