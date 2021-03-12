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Yolculuk 29 Ekim 2023'te sona erecek

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Gazi Meclis’te göndere çekilmek üzere 2 yıl boyunca, Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştiği topraklarda zafer yolculuğuna çıkacak olan İstiklal Bayrağı, ilk adresi Tacettin Dergahı’na teslim edildi.
Yolculuk 29 Ekim 2023'te sona erecek

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'de göndere çekilen İstiklal Bayrağı, bu kez Kurtuluş Savaşı rotasını takip ederek Milli mücadelenin gerçekleştiği topraklarda dalgalandırılacak. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Gazi Meclis’te göndere çekilmek üzere iki yıl boyunca zafer yolculuğuna çıkacak al bayrak, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından Anıtkabir’den dün teslim alındı.

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ZAFER YOLCULUĞU TACEDDİN DERGAHI’NDAN BAŞLIYOR
İstiklal Bayrağı; Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yer alan tüm toprakları dolaşmak üzere zafer yolculuğuna İstiklal Şairi Mehmet Akif  Ersoy’un evi olan ve marşın yazıldığı Taceddin Dergahı’ndan başladı. Başkan Mürsel Yıldızkaya’nın başı çektiği grup tarafından İstiklal Bayrağı, Taceddin Dergahı’na teslim edildi. Bir süre Taceddin Dergahı’nda kalacak İstiklal Bayrağı, 23 Nisan’da Ulus’taki tarihi 1. Meclis’e gönderilecek.

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GÖNÜLLÜ BİSİKLETÇİLERLE ROTA TAKİP EDİLECEK  
Başkent Ankara’da önemli tarihi mekanlarda sergilenecek olan İstiklal Bayrağı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 22 Ağustos 2021 tarihinde bisikletli gruplar tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nde Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunun hezimete uğratıldığı  Polatlı Duatepe’ye getirilecek. Duatepe'de düzenlenecek törenin ardından; 2022 yılı içerisinde gönüllü bisiklet grupları eşliğinde karayolu aracılığıyla Afyon Batı Cephesi Karargahı, Karacahisar, Şuhut, Dumlupınar, Uşak ve İzmir rotasında milli mücadele yolculuğuna devam edecek.

YOLCULUK İKİ YIL SÜRECEK 
09 Eylül 2022 tarihinde İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş töreninde de yerini alacak olan İstiklal Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu Başkent Ankara’ya tekrar getirilerek Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023’te Gazi TBMM’de dalgalandırılacak. Ardından Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Özel Müzesi’nde hazırlanan alanda al bayrak yıllar boyunca sergilenmeye devam edecek. Polatlı Belediyesi’nce 12 Mart yani dün başlatılan proje 29 Ekim 2023'te sona erecek. İki yıl boyunca sürecek zafer yolculuğu Polatlı Belediyesi’nce belgesel haline getirilecek. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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