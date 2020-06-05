Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul'da aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darbettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Taksim’de aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darbettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü Cengiz Kabak hakkında, "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Şubat 2020’de taksi şoförü olan şüpheli Cengiz Kabak'ın sevk ve idaresindeki 34 TDH 90 plaka sayılı ticari taksi ile Dolapdere Caddesi’nden Taksim istikametine seyir halinde bulunduğu, bu sırada Fas uyruklu kadın müşteki Chaımae Hamdı'yı yol üzerinden aldığı belirtildi.

Kasımpaşa Sosyal Tesisleri mevkisinde yer alan ışıklarda trafik yoğunluğu sebebiyle şüpheli Cengiz Kabak ile müşteki Chaımae Hamdı'nın tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, araç içerisindeyken şüpheli Cengiz Kabak'ın, müşteki Chaımae Hamdı'ya şoför koltuğundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurduğu, bunun üzerine müştekinin taksi ücretini ödemeksizin araçtan indiği ifade edildi.

Müşteki Hamdı'nın araçtan inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın da araçtan inerek müştekinin peşinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittiği aktarılan iddianamede, müştekinin beyanında, şüphelinin kendisinin arkasından gelerek kendisini yere yatırdığını, boğazını sıktığını, ayağını göğüs kısmına dayadığını ve yumruk attığını söylediği kaydedildi.

İddianamede, yaşanan olaylar sonrasında ise şüpheli Kabak’ın müştekiden aldığı parayla aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı ve müşteki Chaımae Hamdı'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandığı belirtildi.

- Kamera görüntüleri detayları iddianamede yer aldı

Ticari taksinin araç içi ve araç önü kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Görüntülerde şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığının açık bir şekilde fark edildiği, tartışma sırasında şüpheli Cengiz Kabak'ın elinin tersi ile müşteki Chaımae Hamdı'ye vurduğu ve araç dışındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte şüpheli Cengiz Kabak'ın müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği anlaşılmıştır."

Her he kadar müşteki Chaımae Hamdı ifadesinde şüpheli Cengiz Kabak'ın kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdiğini beyan etmiş ise de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müşteki Chaımae Hamdı'nın, şüpheli Cengiz Kabak'ın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında eşyalarını da toplayarak kendiliğinden araçtan indiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu haliyle müşteki Chaımae Hamdı'nın bu beyanına itibar etme olanağının bulunmadığı değerlendirildi.

Müştekinin taksiden inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın, müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği, kamera görüntüleri uyarınca elinde para ile geri dönerek aracına bindiği ifade edilen iddianamede, şüpheli Cengiz Kabak'ın taksi ücretinin tahsili amacıyla müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gitmesi ile şüpheli Cengiz Kabak'ın eylemlerinin hukuki alacağının tahsili amacıyla yağma suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, şüpheli Cengiz Kabak hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan savcılık tarafından müşteki Chaımae Hamdı hakkında "hakaret" ve "basit yaralamaya teşebbüs etme" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, "Müştekinin (Cengiz Kabak) iddia ettiği suçların işlediğine dair, sair delillerle ve kamu tanıklarının anlatımları ile doğrulanamayan soyut iddiasından başka kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil elde edilemediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.