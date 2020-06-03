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Yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi

İstanbul'da yolcusunu darbeden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin süresiz iptal edildiği, 34 TDH 90 plakalı taksinin izin belgesinin de askıya alındığı bildirildi.
Yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kadın yolcunun bindiği takside şoför tarafından darp edildiği görüntülerin ortaya çıktığı belirtilerek, Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcusunu taksinin hem içinde hem de dışında darp eden şoförün 22 liralık ücreti alabilmek için müşterisini yere yatırarak boğazını sıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasından kaydedildi. Tartışmanın, sıkışan trafikten söylenmeye başlayan şoförün sözlerini Fas uyruklu yolcunun anlamasıyla başladığı ve sonrasında da şiddetin araç içinde artarak araç dışında da devam ettiği gözlendi." denildi.

Olayla ilgili İBB Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nce (TUDES), şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin süresiz iptal edildiği, saldırının yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesinin askıya alınarak aracın trafikten men edildiği bildirildi.

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