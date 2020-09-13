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Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu

Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu
Bartın'da, kasasında aşırı yük olan kamyon, diğer sürücüleri korkuttu. Yüklerin devrilecek gibi yan yattığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın-İnkum yolunda hareket halindeki kamyonun kasasındaki aşırı yük, diğer sürücüleri tedirgin etti. Çuvallar sir süre sonra devrilecek gibi yan yatınca, kamyonun yanından geçen araçlardaki sürücü ve yolcular korku yaşadı. Kamyondaki yüklerin her an devrilecekmiş gibi yan yattığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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