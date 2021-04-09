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Yolda yürürken bacağından tabancayla vuruldu

KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla bacağına ateş edilen Mehmet S. (51) yaralandı.
Yolda yürürken bacağından tabancayla vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Hükümet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, Mehmet S.'ye tabancayla peş peşe ateş edip kaçtı. Mehmet S. sol bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet S., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden Mehmet S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet S.'yi yaralayıp kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edip, yakalanması için polis çalışma başlattı.

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