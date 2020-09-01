Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu

ADIYAMAN'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.