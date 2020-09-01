  • BIST 1.085
  • Altın 466,892
  • Dolar 7,3455
  • Euro 8,7741
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu

ADIYAMAN'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerini kapattıktan sonra evine giden Ahmet Eren'e, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş ederek kaçtı. Yere yığılan Eren'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halı ve yorgan dükkanı, yangında küle döndü01 Eylül 2020 Salı 23:18
  • Silivri'de PKK operasyonu, 1 gözaltı01 Eylül 2020 Salı 23:16
  • Otlar tutuştu, alevler ormana sıçradı01 Eylül 2020 Salı 22:19
  • Yalova Valiliği'nden 'kamuda esnek çalışma' genelgesi01 Eylül 2020 Salı 22:18
  • Afganistan’da sel nedeniyle 10 günde 190 kişi hayatını kaybetti01 Eylül 2020 Salı 21:21
  • New York’ta yüz yüze eğitime erteleme kararı01 Eylül 2020 Salı 21:19
  • Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu01 Eylül 2020 Salı 20:22
  • Trump’tan felç geçirdiği iddiaların yanıt: Yalan haberler01 Eylül 2020 Salı 20:21
  • Muş'ta kısa süreli fırtına çatıları uçurdu01 Eylül 2020 Salı 19:00
  • Van'da koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor01 Eylül 2020 Salı 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti