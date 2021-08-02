Yollar güzelleşiyor

Yenimahalle Belediyesi, kaldırım ve asfalt yenileme ihtiyacı görülen noktaları belirleyen ekipler, asfalt serimi, bordür, kaldırım ve tretuvar çalışmalarına hız verdi.

Yunus Emre Mahallesi’nde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşımız temiz ve güvenli caddelerde seyahat etsin istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı işlemlerine büyük yatırım yapmış bir belediyeyiz” dedi. Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Yaşar, hangi mahallemizin ne ihtiyacı varsa program dahilinde yapıyoruz dedi.

Yenimahalle merkezinde alt yapı atağı

2 JCB kepçe, 1 lastikli beko, 2 bobcat ve 6 adet kamyon ile çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Çeliktaş Caddesi’nde 763 metre kare, İskele sokak’ta 680 metre kare, Tülin Sokak’ta 720 metre kare bordür çalışması ve asfalt serim işleminin yanı sıra 447 ve 448 sokakta da asfalt serim çalışmaları yürütüyor.

Temiz ve güvenli bir ilçe için çalışıyoruz

Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarına hızla devam edildiğini belirten Başkan Yaşar, “İlçemizde vatandaşın rahatı ve huzuru için alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz ilçenin farklı noktalarında 24 saat çalışma yürütüyor. Yeni yapılaşmanın başladığı noktalarda da asfalt, kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmaları yapıyoruz. Amacımız alt yapı konusunda sıkıntısız bir ilçe yaratmaktı ve bunu büyük ölçüde başarmış belediyeyiz. Temiz ve güvenli bir Yenimahalle için çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.



