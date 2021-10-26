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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

ZEYTİNBURNU'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Asya Aydos'un otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, 19 Ekim günü Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sahil yolu olarak da bilenen yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Aydos (22)'a hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aydos, ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Aydos, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, genç kadının orta refüje kadar geldiği ve yolun karşısına geçmek için beklediği görülüyor. Yola çıkan kadının otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görülüyor.

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