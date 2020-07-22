  • BIST 118.234
  • Altın 407,893
  • Dolar 6,8441
  • Euro 7,8933
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Yolüstü lezzet durağının tescilli ikilisi yolculara mola verdiriyor

Araçlarıyla İstanbul-İzmir kara yolundan geçen pek çok kişi, coğrafi işaretli "Susurluk Tostu" ile "Susurluk Ayranı"nın tadına bakmak için mola veriyor.
Yolüstü lezzet durağının tescilli ikilisi yolculara mola verdiriyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinin coğrafi işaretli tost ve ayranı, İstanbul-İzmir kara yolundan geçerken mola verip bu lezzeti tatmak isteyenlerden ilgi görüyor.

Ünü ilçe sınırlarını aşan "Susurluk Ayranı" ve "Susurluk Tostu", ekmeği ve peynirinin üretilmesi, tesislerde çalışanlarıyla 600'ü aşkın kişinin istihdam edilmesi sayesinde bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Kentteki tesislerde mola verenlerin ilk tercihlerinden olan tost ve ayran, yurt içinde olduğu kadar yurt dışından gelen birçok turist tarafından da biliniyor.

Yolu Susurluk'tan geçenler hem ekmeği ve peyniri ile tostun hem de manda ve inek sütüyle farklı bir lezzete sahip ayranın tadına bakmak için kontak kapatıp mola veriyor.

"Ayrancı Şükrü, Susurluk'taki bütün işletmelere ilham kaynağı oldu"
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin "tost ve ayranın başkenti" olduğunu söyledi.

Güney, 1960 yılında derme çatma bir binada yaşayan Ayrancı Şükrü ve eşinin, bölgede bulunan manda ve ineklerden elde edilen sütün yoğurdundan ayran yapmaya başladığını anlattı.

"O dönemde, ilçe merkezinden geçen yoldan dolayı vatandaşlara hizmet verebilmek için üretimini artıran Ayrancı Şükrü, Susurluk'taki bütün işletmelere ilham kaynağı oldu." diyen Güney, yol üzerinde Belediyeye ait 3 tesisin bulunduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Güney, şunları kaydetti:

"Ayranımız gerçekten mükemmel, taze. Tostumuz da kaşarıyla, sucuğuyla, yağı ve ekmeğiyle mükemmel bir şekilde üretilmiştir. Ekmeği ve yoğurdu kendimiz üretmekteyiz. Peyniri de yakında tesis oluşturarak üretimini yapacağız. Hijyen şartları son derece mükemmel. Susurluk'tan geçen herkes burada durur, ayran burada içilir. Buradan geçen bütün herkesi burada misafir etmeye hazırız, bekliyoruz. Ayran ve tost Susurluk'ta yenir, içilir. Buraya gelip bir defa tost yiyen ayran içen biri mutlaka bir daha gelir."

"Diğer yediğimiz tostlardan farklı"
Sakarya'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine giderken Belediye tesisinde mola veren Murat Söğütoğlu da Susurluk Ayranı'nın ününü duyduğunu, ailece tadına bakmak için durduklarını anlattı.

Söğütoğlu, "Ayranın tadına baktık, gayet de güzel, yağlı hoş bir lezzeti var. Damak da hoş bir lezzet bırakıyor. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Bahar Topal, Bursa'dan Denizli'ye dönüş yolunda Susurluk'ta tost ve ayranın tadına bakmak için mola verdiklerini dile getirdi.

İstanbul'dan Ayvalık'a tatile giden Egemen Aydınlıoğlu ise bu damak tatlarını çok beğendiklerini ifade ederek, "Burada kullanılan peynirin özel olmasından dolayı güzel bir tat veriyor. Diğer yediğimiz tostlardan farklı, ekmeğinin de güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı21 Temmuz 2020 Salı 13:20
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor21 Temmuz 2020 Salı 10:06
  • İDDEF, pandemiye rağmen 33 ülkede kurban organizasyonu yapacak21 Temmuz 2020 Salı 09:59
  • Yer üstü sularında çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi21 Temmuz 2020 Salı 09:59
  • Kutup ayılarının nesli bu yüzyıl içinde tükenebilir21 Temmuz 2020 Salı 09:36
  • 650 yıllık çınar ağacı devrildi: 3 otomobil ve 1 evin duvarı hasar gördü20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:38
  • Otomobil çarpmasıyla yatağa bağımlı olan itfaiyeci, akülü tekerlekli sandalye istiyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:12
  • 'Huysuz Virjin' son yolculuğuna uğurlandı20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:23
  • Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:52
  • Uydudan izlenen 'Caretta Tuba' bir yılda 5 bin 500 kilometre yol aldı20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti