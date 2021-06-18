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Yosunlaşma durgunluktan

Gazetemizin gündeme getirdiği Çubuk Kızılca göletini kaplayan yosunlaşmaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.
Yosunlaşma durgunluktan

Yapılan açıklamada, göletin DSİ sorumluluğunda olduğu, yapılan inceleme sonucu yosunlaşmanın durgun sudan kaynaklandığı belirtildi. 

Gazetemizin gündeme getirdiği Çubuk Kızılca göletindeki endişelendiren yosunlaşmanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama gönderdi.

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"GÖLET DSİ SORUMLULUĞUNDA" 

Gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "09.06.2021 tarihli İlksayfa gazetesinde yayınlanan ''YOSUN
TEHLİKESİ' başlıklı haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yapmıştır. Bahsi geçen gölet Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olup yapılan incelemede Kızılca göletine herhangi bir atık suyun karışmadığı tespit edilmiştir. Durgun suda yosunlanma meydana geldiği düşünülmektedir."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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