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Young Boys, Manchester United'ı son dakikada yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun ilk maçında Young Boys, kendi sahasında Manchester United'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Young Boys, Manchester United'ı son dakikada yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. F Grubu'nun ilk maçında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, Young Boys'a konuk oldu. Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 13'üncü dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 35'inci dakikada Manchester United'dan Wan-Bissaka rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 66'ncı dakikada Ngamaleu ile skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında ise Manchester United'dan Jesse Lingard'ın pas hatası sonucunda ceza sahasında topla buluşan Siebatcheu, attığı golle maça son noktayı koydu: 2-1.

Bu sonuçla birlikte Young Boys gruba 3 puanla başlarken, Manchester United ise ilk haftayı puansız geçti.

SEVILLA - SALZBURG MAÇINDA KAZANAN YOK

Öte yandan Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında ise Sevilla ile Salzburg karşı karşıya geldi. Deplasman ekibinin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdığı ve ev sahibi ekipten En Nesyri'nin 50'nci dakikada kırmızı kart gördüğü müsabaka; 21'inci dakikada Sucic ve 42'nci dakikada Rakitic'in kaydettiği gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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