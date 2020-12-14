Youtube başta olmak Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorunun kaynağı henüz bilinmiyor

YouTube ve Gmail'de erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşıyor. Mobil üzerinden ise bu hata " sunucuyla ilgili bir sorun oluştu (503)" yazısıyla karşılaşılıyor.

Something went wrong hatası nedir? Youtube 503 hatası nedir? Youtube çöktü mü? kullanıcılar tarafından özellikle aratılıyor. Sorunun kaynağıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

503 hatası; sunucuların çok yoğun olduğu, sitenizin sistem kaynaklarının tamamını kullandığı zamanlarda gelen isteklere yanıt veremediği veya sunucular üzerinde bakım yapıldığı zamanlarda karşımıza çıkan bir HTTP durum kodudur.