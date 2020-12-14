  • BIST 1.393
  • Altın 462,148
  • Dolar 7,8695
  • Euro 9,5666
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Youtube 503 hatası nedir? Youtube çöktü mü?

Youtube başta olmak Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorunun kaynağı henüz bilinmiyor
Youtube 503 hatası nedir? Youtube çöktü mü?

YouTube ve Gmail'de erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşıyor. Mobil üzerinden ise bu hata " sunucuyla ilgili bir sorun oluştu (503)" yazısıyla karşılaşılıyor.

Something went wrong hatası nedir? Youtube 503 hatası nedir? Youtube çöktü mü? kullanıcılar tarafından özellikle aratılıyor. Sorunun kaynağıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. 

503 hatası; sunucuların çok yoğun olduğu, sitenizin sistem kaynaklarının tamamını kullandığı zamanlarda gelen isteklere yanıt veremediği veya sunucular üzerinde bakım yapıldığı zamanlarda karşımıza çıkan bir HTTP durum kodudur.

screenshot_20201214-151642_youtube.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?14 Aralık 2020 Pazartesi 09:00
  • Kale’nin çocuklarına KIŞLIK YARDIMI14 Aralık 2020 Pazartesi 06:30
  • Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında14 Aralık 2020 Pazartesi 06:06
  • Kuraklık Kapıda!14 Aralık 2020 Pazartesi 05:05
  • Başkan Yavaş çağrıda bulundu - "Zor günleri birlikte aşalım"14 Aralık 2020 Pazartesi 04:04
  • Sayın Vali ve Sayın Başkana çağrımdır14 Aralık 2020 Pazartesi 03:03
  • Yaptığı çalışmalar takdir topluyor14 Aralık 2020 Pazartesi 02:02
  • Haham ve Papaz14 Aralık 2020 Pazartesi 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…13 Aralık 2020 Pazar 20:00
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...13 Aralık 2020 Pazar 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti