Yozgat İl Müftüğüne Ali Gülden atandı

Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yozgat İl Müftüsü olarak atandı.

Çankaya İlçe Müftülüğü görevini uzun süredir yürüten Ali Gülden, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yozgat İl Müftüsü olarak atandı.

Temmuz 2018 tarihinden bu yana Çankaya İlçe Müftüsü olarak görev yapan Ali Gülden, 2012-2018 yılları arasında da Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. Gülden, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak darbecilere direnen isimlerin başında yer aldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA