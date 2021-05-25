Yozgat Sorgun’a Hükümet Konağı yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ eliyle, Yozgat’ın Sorgun ilçesine Hükümet Konağı yapılacak.
Sorgun Hükümet Konağı inşaatı için TOKİ ihaleye çıktı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.06.2021
İhalenin içeriği “Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 7.641,36 m2 İnşaat Alanına Sahip Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olarak ifade edildi.
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