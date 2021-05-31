Yozgatlı emekli, solan Türk bayrağının boyasını yeniliyor

YOZGAT'ta emekli memur Osman Karaca (57), sosyal medyada düzenlediği kampanya ile temin ettiği 150 kilo boya ile Yıldız Tepe mevkiinde taş zemin üzerinde yer alan ve Türk bayrağını rentkleri solduğu için yeniden boyuyor.

Yozgat kent merkezi Yıldız Tepe mevkiine,1993 yılında taşlı zemin boyanarak yapılan Türk bayrağı, 1999 yılında büyütülerek bin 400 metrekare olarak yeniden düzenlendi. Geçen zaman içerisinde periyodik olarak boyaları yenilenen Türk bayrağının boyası mevsim şartları nedeniyle soldu. Kentte yaşayan Osman Karaca, durumu görünce sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, 150 kilo boya temin etti. Karaca, Yıldız Tepe mevkiine giderek taş zemin üzerinde bulunan Türk bayrağının boyasını yenilemek için çalışma başlattı. Karaca'ya, bazı vatandaşlarda destek vererek boyama çalışmasına katıldı.

'BAYRAĞIN SOLMASINA GÖNLÜM RAZI OLMADI'

Karaca, Yıldız Tepe mevkiinde bulunan Türk bayrağının kentin birçok noktasından görüldüğünü söyleyerek, "Bizim asıl amacımız bu bayrağı soldurmamak. Nasıl ki bu vatanın her bir karış toprağında şehitlerimizin canı, kanı varsa, bu bayrakta rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Solmaması gerekiyor. Bu yüzden de bu bayrağın solmasına gönlüm razı olmadı. 4 sene önce boyamıştım tekrar geldim gördüm ve boyama ihtiyacı olduğunu fark ettim. Şimdi tekrardan boyuyorum" dedi.

Sosyal medyadan başlattığı kampanya ile boya ihtiyacını karşıladığını anlatan Karaca, "Boyamızı da Türkiye'nin birçok yerinden hemşerilerimizin destekleriyle karşıladık. Boyaları onlar aldılar. Ben de boyuyorum. Bayrağımızı eski görünümüne kavuşturmak istiyorum. İnşallah 4 gün sonra boyamayı bitireceğim" diye konuştu.

Karaca'nın çalışmalarını kent merkezinden görerek yardıma gelen 63 yaşındaki Hülya İpek, "Türk bayrağının yenilendiğini görünce ben de yardıma geldim. Katkıda bulunan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.