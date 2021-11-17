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Yozgat'ta 2 katlı ahşap binanın zemini çöktü

YOZGAT'ta 2 katlı ahşap binanın zeminin çökmesi sonucu 2 iş yeri hasar gördü. Bu sırada dükkanda bulunan 2 kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yozgat'ta 2 katlı ahşap binanın zemini çöktü

Olay, öğle saatlerinde Sarraflar Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki aktar dükkanı ve döner salonunu, henüz belirlenemeyen bir nedenle bodrum kata çöktü. Bu sırada dükkanda bulunan ve duvardan gelen sesler üzerine dışarı kaçan iş yeri sahibi Mehmet Yaman ile Fatih Yüce, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. İş yerleinde maddi hasar oluşurken, Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi aldı. 

Bina sahibi Levent Akyollu, binanın 1920'li yıllarda inşa edildiğini ve 1960'lı yıllarda büyük bir tadilat gördüğünü belirterek, "Daha sonra burası kentsel sit alanı ilan edildi. Bu nedenle bir tadilat yapamıyoruz. Belediye bir çalışma başlattı ama tamamlanmadı. Biz gerekli tadilatı yapmak istiyoruz ama bürokratik sebeplerden dolayı yapamıyoruz. Tarihi eserleri yaşatmak istiyoruz, ilgililerden bürokratik sorunları çözmelerini bekliyoruz" dedi.

Tavuk dönerci Fatih Yüce ise, iş yerinde çalışırken duvarlardan sesler geldiğini ve bunun üzerine dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Dışarı çıktıktan sonra zemin kat çöktü. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Burası eski bir bina, bu nedenle sorunlar yaşanıyor" diye konuştu.

Aktar Mehmet Yaman da, "Duvarlardan sesler geliyordu, komşumun uyarısıyla dışarı çıktım, aradan 3 dakika geçti zemin çöktü. İçeride aktar, baharat malzemesi vardı, hepsi gitti" dedi.

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