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Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı

YOZGAT'ın Yerköy ilçesi yakınlarında yük trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist yaralandı. Demiryolu hattı ulaşıma kapandı.
Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı

Kaza, saat 15.30 sularında Yerköy ilçesi Kördeve köyü yakınları Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 22030 sayılı kuru yük treni, makas değişimi için yavaşlayan 22022 sayılı akaryakıt yüklü trene arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, 22030 sayılı trenin makinistleri B.D. ile İ.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle, tren yolu hattı ulaşıma kapandı.

VALİ POLAT KAZA YERİNE GELDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların durumuyla ilgili olarak Vali Polat, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün maalesef iki yük trenimiz kazaya karıştı. 4 makinist vardı trenlerimizde. Olayı duyar duymaz AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibimiz olay yerine koştu. 2 makinist arkadaşımız hastanemizde diğer 2 arkadaşımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yolumuz şu an kapalı en kısa zamanda ulaşıma tekrar açılacak. Yaralıların durumunun iyi olduğu söylendi. Rabbim onlara şifa versin. Olaya erken müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, demiryolu hattının da sabah saatlerinde tekrar ulasıma açılacağı belirtildi.

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