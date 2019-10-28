  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Yozgat'ta dev lahana hasadı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir çiftçi, tarlasında ağırlığı 47 kilograma kadar ulaşan lahanalar üretti.
Yozgat'ta dev lahana hasadı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Burunören köyünde yetiştirilen ve ağırlığı 47 kilograma kadar ulaşan dev lahanaların hasadı yapıldı.

Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğünden 5 yıl önce emekli olduktan sonra Burunören köyüne dönen İbrahim Aydoğan, pancar ve hububat yerine daha fazla gelir elde edebileceğini düşündüğü lahana üretimine başladı.

Tarlasına damlama sistemi kuran Aydoğan, kimyasal yerine hayvansal gübre kullanarak girdi maliyetini düşürdü.

Tarlasında su havuzunda beklettiği koyun gübresini sıvı halde kullanan Aydoğan, bu sayede ağırlıkları 15 ile 47 kilogram arasında değişen lahana üretti.

Aydoğan, 10 dekar alanda yetiştirdiği 4 bin 500 lahanadan 75 bin lira gelir hedefliyor.

Yüksek verimle yüzü gülen Aydoğan, yaptığı açıklamada, her ne kadar büyük lahananın görünüm açısından iyi olsa da satmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Vatandaşın büyük lahanayı tüketmekte zorlandığını, bu nedenle orta boy tercih ettiğini anlatan Aydoğan, "Lahana üretimi, pancar, arpa ve buğday gibi değil. Lahana tohumunu tarlaya ektikten sonra, çıktığı yerden göçürmek gerekiyor, tane tane tekrar dikiyoruz. En az 4 defa çapa yapıyoruz. Her 15 günde bir suyu mutlaka veriyoruz. Bakımı oldukça zor, pazarı da zahmetli." diye konuştu.

15 ila 20 liradan satılıyor

Aydoğan, lahanayı tamamen organik ürettiğini ve sıvı koyun gübresi kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimyasal gübre kullanmıyoruz, hayvansal gübre kullanıyoruz. Ürünümüzü Sorgun'da perşembe pazarında satıyoruz, köylere gidip satıyoruz. Geçen yıl 50 kilogramın üzerinde üretmiştik ama satmakta problem yaşamıştık. Bu sene 45-47 kilograma kadar düşürdük. Fiyatları da büyüklüğüne göre 15 ile 25 lira arasında satıyoruz."

Lahana hasadında çalışan Abdulhamit Yüce de pazarda Burunören köyü lahanasının çok kolay satıldığını dile getirerek, "Lahana hasadı çok zor, ağır olduğu için yüklemede zorlanıyoruz. Fiyatlar da uygun, müşteriler ne zahmetlerle hasat edildiğini görseler verdikleri paraya yüksek demezler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci25 Ekim 2019 Cuma 09:14
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: İşte doların ilk tepkisi24 Ekim 2019 Perşembe 14:04
  • Otomobil satışlarında yüzde yüz artış gerçekleşti24 Ekim 2019 Perşembe 11:38
  • İki yeni vergi daha yolda24 Ekim 2019 Perşembe 11:14
  • Piyasaların gözü kritik faiz kararında!24 Ekim 2019 Perşembe 11:10
  • Trump'ın açıklamaları sonrası dolarda son durum24 Ekim 2019 Perşembe 08:03
  • "Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar"23 Ekim 2019 Çarşamba 14:02
  • Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar23 Ekim 2019 Çarşamba 12:30
  • Coinshares'in güvenlik bölümü başkanı Demirörs: Bitcoin'i durdurmak imkansız23 Ekim 2019 Çarşamba 11:22
  • Tüketici güven endeksi arttı23 Ekim 2019 Çarşamba 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti