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Yozgat'ta ele geçirildi, matbaa ile basılan ilk eserlerden

Yozgat'ta, jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada eski Almanca dilinde yazılmış, Hristiyanlık ve dönemin toplumsal yaşantısını anlatan yaklaşık 600 yıllık kitap ele geçirildi.
Yozgat'ta ele geçirildi, matbaa ile basılan ilk eserlerden

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Yozgat'a tarihi eser getirerek alıcı arayan kişilerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu otomobili Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada, 1044 sayfalık tarihi kitap ele geçirildi.

Kitabın, 15'inci yüzyılda eski Almanca dilinde yazıldığı ve Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemlerde basılan ilk kitaplardan olduğu belirtildi. Yapılan incelemede, kitabın, Hristiyanlık ve dönemin toplumsal yaşantısını anlattığı belirlendi. Ele geçirilen kitap Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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