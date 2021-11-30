  • BIST 1.809,65
  • Altın 751.24695
  • Dolar 13.275
  • Euro 14.992
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu

YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle havalanan inşaat şantiyesinin metal çatısı, otomobillerin üzerine düştü; pek çok binanın çatısında da hasar meydana geldi.
Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu

Yozgat kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, yer yer fırtınaya dönüştü. Lise Caddesi'nde bulunan Valilik binasının yakınındaki inşaat şantiyesinin metal çatısı havalanarak yola düştü. Park halindeki ve seyir halindeki 2 otomobil, metal çatının altında kaldı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Otomobillerde ise hasar oluştu. Otomobil sürücülerinden Sezai Apaydın, çatının uçtuğunu son anda gördüğünü, frene basmasına rağmen otomobilin duramadığını söyledi. Apaydın, "Normal yolumda ilerliyordum. Sadece çatının devrildiğini fark ettim. Bir anlık oldu" dedi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle Mehmet Hulusi Efendi ve Sarıhacılı Mahalleleri'nde 2 evin çatısı kullanılamaz hale gelirken onlarca binanın çatısında da hasarlar oluştu. Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde Atiye İlgör'ün evinin çatısı fırtınada tamamen yerinden söküldü. Evdeki eşyalar ve kışlık hazırlanan yufka ekmekler rüzgara kapılarak uçuştu. İlgör, yetkililerden yardım isteyerek evinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Sakarya İlkokulu ve ortaöğretim pansiyonunun çatılarında da rüzgarın etkisiyle hasar meydana geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de polis aracı takla attı; 2 yaralı30 Kasım 2021 Salı 19:25
  • Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı30 Kasım 2021 Salı 19:24
  • Büyükada'yı lodos vurdu: İskele hasar gördü, yollar su altında kaldı, taşlar yerinden söküldü30 Kasım 2021 Salı 18:35
  • Ambulansın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti30 Kasım 2021 Salı 18:34
  • Çorum’da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı30 Kasım 2021 Salı 17:56
  • Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü30 Kasım 2021 Salı 17:46
  • Anadolu uygarlıklarının izini 'gönüllü' sürüyorlar30 Kasım 2021 Salı 14:13
  • Misafirlerini kendi tasarladığı 'dönen ev'de ağırlıyor30 Kasım 2021 Salı 13:50
  • Silivri'de sosyal medyadan yayın yaparken uçan çatıyı görüntüledi29 Kasım 2021 Pazartesi 22:27
  • Kuvvetli lodos nedeniyle büfenin tentesi düştü, simit tezgahı devrilerek zarar gördü29 Kasım 2021 Pazartesi 22:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti