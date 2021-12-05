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Yozgat'ta kazada hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden jandarma Er Resul Koç (23), memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.
Yozgat'ta kazada hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'da vatani görevini yapan Resul Koç ile Yozgat'ta görevli uzman çavuş Rahman Salih Karakoç (22) ve uzman çavuş İsmet Can Yıldız (21), dün bir araya geldi. Afyonkarahisarlı üç arkadaş Akdağmadeni ilçesinde bir süre vakit geçirdikten sonra dönüşe geçti. Rahman Salih Karakoç, kullandığı 03 ACL 698 plakalı otomobille ilerlerken yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solunda kaldırım üzerindeki beton bahçe direklerine çarptı. Kazada Karakoç, Koç ve Yıldız yaralandı. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Resul Koç hayatını kaybetti.

Koç için baba ocağı Bolvadin ilçesi, Merkez Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine, Koç'un ailesi ile yakınlarının yanı sıra, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve askeri erkan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Resul Koç için helallik alındı. Koçun Türk bayrağına sarılı naaşı asker ve sevenlerinin omzunda şehir kabristanına defnedildi. 

Koç'un yakın zamanda görev yaptığı Elazığ'daki askeri birlikten izinli olduğu ve uzman çavuş arkadaşını ziyaret etmek için Yozgat'a gittiği öğrenildi.

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