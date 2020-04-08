  • BIST 93.041
  • Altın 360,523
  • Dolar 6,7764
  • Euro 7,3553
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKABakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirmede çalışacaklar için proje başlatıyoruz
»

Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü: 6 kurbanlık hayvan öldü

Yozgat'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırdaki kurbanlık hayvandan 6'sı enkaz altında kalarak öldü. 
Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü: 6 kurbanlık hayvan öldü

Olay, saat 22.30 sıralarında kent merkezindeki Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Besicikle geçimini sağlayan Oğuzhan Yalçın'a (22) ait ahırın çatısı, gün boyunca süren şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yıkıldı. Bu sırada ahırda bulunan 13 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan ve 1 eşek enkaz altında kaldı. Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yalçın'ın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, 28 hayvanı enkazdan kurtarırken, 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın öldüğü anlaşıldı. Enkazdan kurtarılan hayvanlar ise Yalçın'ın komşusunun ahırına götürüldü. 

'KURBAN BAYRAMI'NDA SATACAKTIK'

Deprem oluğunu sandığını belirten Oğuzhan Yalçın, "İçeride 5 kişiydik, bir dakika ile kurtulduk. 6 hayvanımız telef oldu. Kurtardığımız hayvanları komşunun ahırına geçici olarak götüreceğiz. Şu anda ahırı tekrar yapacak gücümüz yok. Hayvanları Kurban Bayramı'nda satacaktık" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün Berat Kandili07 Nisan 2020 Salı 09:18
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama: Korona'dan korunmak için okunacak dualar06 Nisan 2020 Pazartesi 20:09
  • Sakarya'da karantina süresi dolan 631 kişi evlerine gönderiliyor06 Nisan 2020 Pazartesi 16:20
  • Yarın Berat Kandili06 Nisan 2020 Pazartesi 10:42
  • Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısını kaybetti06 Nisan 2020 Pazartesi 10:40
  • İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma06 Nisan 2020 Pazartesi 09:55
  • Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan gıda desteği06 Nisan 2020 Pazartesi 09:50
  • Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor06 Nisan 2020 Pazartesi 09:13
  • Virüslerle mücadelede uyku ve melatonin uyarısı04 Nisan 2020 Cumartesi 12:40
  • Almanya ve Hollanda'da Müslümanlara hoparlörden ezan jesti04 Nisan 2020 Cumartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti