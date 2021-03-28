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Yozgat'ta üretilen 4 milyon giysinin büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Yozgat'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında üretilen giysiler, birçok Avrupa ülkesine satılıyor.
Yozgat'ta üretilen 4 milyon giysinin büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılından bu yana 3 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Ritim Tekstil Fabrikası'nda 310 kişiye istihdam sağlanıyor.

Fabrikaya gelen kumaşlardan dünya çapında bilinen birçok marka için çocuk, erkek ve kadın grubunda giysi üretiliyor.

Fabrikanın müdürü Turan Laçin, AA muhabirine, yılda yaklaşık 4 milyon giysi ürettiklerini ve yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyledi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Laçin, "Ürünlerimiz, İspanya, İngiltere ve Romanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tercih ediliyor." dedi.

Salgın sürecinde de üretim devam etti
Laçin, "Kentte bir fabrika daha kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz büyümek. Pandemi sürecinde maske, mesafe kuralına uyarak çalışmamızı sürdürdük ve çalışmaya devam ediyoruz. Pantolon ve üst giysiler üretiyoruz." diye konuştu.

İstanbul, Düzce, Batman ve Tokat'ta da fason üretim yaptırdıklarını, toplam 12 milyon civarında giysi ürettiklerini dile getiren Laçin, ülke ekonomisine önemli ihracat katkısı yaptıklarını vurguladı.

İşçilerden Nurettin Kaya (53) da 40 yıldır tekstil işi yaptığını, 6 yıldır da fabrikada çalıştığını anlatarak, "2 yıl önce buradan emekli oldum ve tekrar işime devam ediyorum. İşimi seviyorum. Çocuk giyimi üzerine çalışıyoruz ve ürettiklerimizi Avrupa'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Zorbaz ise tekstil fabrikasının bayan ve çocuk giyim üzerine çalıştığını dile getirdi.

Fabrika kazandıkça kendilerinin de kazandığını belirten Zorbaz, "Hem ülke ekonomisine katkı hem de kendi geçimizi sağlıyoruz. Burada 2 yıldır çalışıyorum. Yozgat'ta bizlere iş imkanı sağlayan bir firma olduğu için de çok memnunum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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