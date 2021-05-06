Yozgat'ta yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını motorize ekipler karşılıyor

Yozgat'ta tam kapanma kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve hastaların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikleri ihtiyaçları motorize ekipler tarafından karşılanmaya başlandı. Özellikle market alışverişleri ve ilaçları biten hasta ve yaşlıların talepleri hızlı bir şekilde yerine getirildi. Bildirilen ihtiyaç listeleri motorize ekiplere aktarıldıktan sonra, ekip üyeleri de vatandaşların market, ilaç gibi ihtiyaçlarını giderdi.
Astım ilacı bittiği için motorize ekipten yardım isteyen Osman Koç, kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığını belirterek, "112'yi aradım ilaçlarımı istedim. İlaçlarımı eczaneden alıp getirdiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
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