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Yozgat'taki sel felaketinde 600 tavuk telef oldu

Yozgat'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, sebze bahçeleri ve seralar su altında kaldı. Selden dolayı 600 tavuk suda boğuldu.
Yozgat'taki sel felaketinde 600 tavuk telef oldu

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Şehir merkezindeki yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Başıbüyüklü köylerinde ise tarım arazilerini su bastı. Gökçekışla köyünde sel nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, Çalılı köyündeki 2 ev kullanılamaz hale geldi.

EVLER SEL SULARINDAN ZARAR GÖRDÜ

Çalılı köyünde sel suları arasında mahsur kalan çoban köpeği ise jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Evlerin sel sularının altında kaldığı Çalılı köyünün sakinleri, köyün yakınından geçen derenin taşması sonucu sele maruz kaldı. Sel suları altında kalan evinden son anda çıkan bir köy sakini, "Buraya az yağmur yağdı. Ancak üst tarafta bulunan köylerdeki akrabalarımız bizi arayarak, 'sel geliyor' diye uyardılar. Biz de evlerimizden çıktık. Ardından sular yükselmeye başladı. Şu anda burada bulunan dere yaklaşık 100 metre genişlikte akıyor. İki ev su altında kaldı. Evlerimize ulaşma imkanı yok." diye konuştu.

Yozgat'taki sel felaketi İZLE

600 TAVUK TELEF OLDU

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Yozgat'ın merkeze bağlı Gökçekışla köyünde ise Gülhan Karaca'ya ait sera ve tavuk kümesi su altında kaldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan sel suyu nedeniyle kümes içerisinde bulunan yaklaşık 600 boğuldu.

HASAR TESPİTİ YAPILAMIYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, sel olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Sel felaketine ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Bugün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve su baskınları ekili alanlara zarar verdi. Şu anda yağmur yağışı devam ediyor ve hasar tespiti yapma imkanı yok. Yarın hasar tespit çalışmaları başlayacak. Birçok köyümüzden ihbarlar geliyor. Domates, biber ve çilek ekili seraları su basmış durumda. Seralarda çok büyük hasar yok." dedi.

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