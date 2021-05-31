YPG Suriye-Türkiye sınırında tünel kazıyor

Terör örgütü YPG/PKK, işgalinde bulundurduğu Suriye-Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor. Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

YPG/PKK, Fırat’ın doğusunda Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynularab (Kobani), Kamışlı, Dirbasiye ve Malikiye bölgelerinde tüneller açarak mevzilenmeye devam ediyor.

Kamışlı'nın Batı Mahallesi ve Hilaliye bölgelerinden elde edilen görüntülerde, terör örgütü DEAŞ’ın taktiğini kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

TÜRKİYE SINIRINA TÜNEL KAZIYORLAR

Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Meskun mahallerdeki tüneller, örgütün sivilleri kalkan yaparak gizlenmesini ve muhtemel harekatlara karşı direnmesini kolaylaştırıyor.

Sivillerin yaşam alanlarına kazılan tüneller, meskun mahallerin alt yapısına da zarar vererek yaşamı olumsuz etkiliyor. Teröristler, mahallelerin altına açtıkları tünellerle istedikleri bina ve evlere giriş çıkış yapıyor.

YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin, Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Rasulayn’ın YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçelerde örgütün çok sayıda tünel kazdığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye topraklarında YPG/PKK'ya karşı başlattığı harekatta, ABD devreye girerek örgütün güvenli bölge koordinatlarından geriye çekileceği sözünü vermişti.

Soçi’de 22 Ekim 2019'da düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde de Moskova yönetimi, teröristlerin Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre güneye çıkacağı güvencesini vermişti.