"YPG'nin silah depolarını bulduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk, topluyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile YPG/ PKK'ya gerekli dersin verildiğini belirterek, "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silah verildi, yerleri bulduk, topluyoruz." dedi.

"KİRAZ'I DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız. Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.