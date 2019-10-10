  • BIST 98.607
  • Altın 281,107
  • Dolar 5,8507
  • Euro 6,4407
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Milli Savunma Bakanlığı: Masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Akçakale'de 3, Ceylanpınar'da 6, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 12 kişi tedavi altına alındı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti.

Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

Birecik'e havan mermisi düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale ilçesine de 3 havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

Nusaybin'de 5 kişi yaralandı

Harekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar meydana geldi.

Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4 ilçede eğitime ara verildi

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 kişi hayatını kaybetmişti

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'e düzenlenen ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey batısındaki varlığını sona erdiren Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YPG/PKK sivilleri hedef alıyor10 Ekim 2019 Perşembe 16:35
  • Sınır köylerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019 Perşembe 16:33
  • Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga10 Ekim 2019 Perşembe 16:31
  • Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı10 Ekim 2019 Perşembe 16:29
  • 'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'10 Ekim 2019 Perşembe 16:28
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek10 Ekim 2019 Perşembe 13:49
  • Trump Suriye konusunda yalnız bırakıldı10 Ekim 2019 Perşembe 12:20
  • Rasulayn'da aşiretler, YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019 Perşembe 12:18
  • Yargıtay Kütük ve Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı10 Ekim 2019 Perşembe 11:43
  • FETÖ'nün 'mahrem imamları' hücre evinde yakalandı10 Ekim 2019 Perşembe 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti