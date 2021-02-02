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YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'da son 10 günde en az 100 sivili alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu bölgelerde son 10 günde çoğu zorla silah altına alınmak üzere en az 100 sivili alıkoydu.
YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'da son 10 günde en az 100 sivili alıkoydu

YPG/PKK, büyük çoğunluğunu Arap nüfusunun oluşturduğu Deyrizor ilinde sivilleri alıkoymaya devam ediyor.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'un çeşitli bölgelerinde son 10 günde evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında bir kısmı daha önce örgüt karşıtı protestolara katılan en az 100 sivili alıkoydu.

Teröristler söz konusu sivillerin büyük bir kısmını zorla silah altına alırken, bazı sivillere de işkenceler uyguluyor.

Terör örgütü ocak ortalarında da 50'den fazla Deyrizorlu genci zorla silah altına almıştı.

Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de son aylarda 18 ve üstü yaşta yüzlerce erkeği alıkoymuştu.

Öte yandan teröristler, son haftalarda asılsız suçlamalarla alıkoyduğu veya kaçırdığı yüzlerce sivili rüşvet veya fidye karşılığında serbest bıraktı.

Deyrizor'daki durum
Deyrizor'da YPG/PKK'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu sık sık protesto ediyor.

Terör örgütü ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip çeşitli bahanelerle aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı ise Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Beşşar Esed rejiminin kontrolüne geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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