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YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan ele geçirilen silah deposunda, ABD'ye ait havan topları görüntülendi.
YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı.

AA'nın görüntülediği depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor.

ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi bulunuyor.

120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

- ABD mühimmatları daha önce de bulunmuştu

AA, 19 Ekim'de yayınlanan haberinde, Rasulayn'ın güneyinde M4 kara yolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunduğunu duyurmuştu.

Sandıkların üzerinde ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logolu yazılar görülmüştü.

GSA, ABD Savunma Bakanlığı ve federal kurumların birçok askeri ihtiyacını karşılıyor. Ülke içinde ve dışında özellikle savaş bölgelerinde ABD'li kurumların ihtiyaçlarını temin ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah ve mühimmat göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

 

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