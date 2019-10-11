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YPG/PKK'nın sivillere havanlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
YPG/PKK'nın sivillere havanlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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