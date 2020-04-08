YPG/PKK'ya yılın ilk 3 ayında ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, bu yılın ilk 3 ayında 230 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu.

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2020'nin ilk 3 ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 230 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında ağır darbe vurdu.

230 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönemde, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 13 güvenlik görevlisi ile 3 gümrük müdürlüğü personeli şehit oldu.

Örgütün kış üslenmesinde olduğu söz konusu aylarda, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 230 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik aynı dönemde birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 580 zanlıdan 177'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Ocak ayında "Kıran" bitti, "Kapan" başladı

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, ocak ayında bazı bölgelerde "Kapan" operasyonları başlatıldı.

Jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla, çetin kış şartlarına rağmen kararlılıkla yürütülen operasyonlarda örgütün sığınak ve barınakları tek tek imha edildi.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, 3 aylık süreçte örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan PKK'lı terörist Ömer Oran, 8 Şubat'ta Erzurum'da etkisiz hale getirildi. Terörist Oran'ın terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı grup sorumlusu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 16 Şubat'ta terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, 25 Şubat'ta MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Van'da biri 24, diğeri 21 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olan iki terörist, 9 Mart'ta Türkiye-İran sınırından girdikten sonra jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın da yakın korumalığını yaptıkları tespit edilen teröristler, jandarmadaki ifadelerinde, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda ağır kayıp veren örgütün panik halinde olduğunu ve örgüt içi infazların başladığını itiraf etti.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 10 Mart'ta TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu 11 Mart'ta teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel tutuklandı.

Örgütün tepe kadrosuna ağır darbe

PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en üst karar organının yönetim konseyi üyesi "Ayten Amed" kod adlı Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla, 9 Mart'ta Kandil'de düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'de örgütün hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yürüttüğü öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ise 30 Mart'ta MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı mart ayının sonu itibarıyla 67'ye yükseldi.