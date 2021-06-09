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YSK sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı sözlü sınavla personel alacak. YSK sözleşmeli programcı ve sözleşmeli çözümleyici alım ilanı detayları şöyle:
YSK sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı personel alacak. YSK’nın sözleşmeli programcı ve sözleşmeli çözümleyici alım ilanının detayları şöyle:

YSK sözleşmeli personel alımı başvuruları 14.06.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23.06.2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecek.

Alınacak olan personeller YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde görev yapacak. 

Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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