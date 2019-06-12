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YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret

YSK, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarına 23 Haziran'da da görev verilmesiyle ilgili AK Parti'nin itirazını reddetti.
YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın 31 Mayıs 2019 tarihinde Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve müdürünün başvurusu üzerine aldığı "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları 23 Haziran’da da görev yapacak" kararına itiraz etti.

YSK, itirazı hakimlerle ilgili idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) olduğu için reddetti. 

11 Haziran’daki toplantıda itirazı görüşen YSK, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler hakkında idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisi HSK’da, diğer ilgililer hakkında ise YSK Başkanı’nında olduğu için YSK tarafından yapılacak bir işlem veya alınacak bir karar olmadığına hükmetti. 

NE OLMUŞTU?

YSK’nın "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları 23 Haziran’da da görev yapacak" kararının tepki yaratması üzerine YSK Başkanı Sadi Güven yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak İstanbul ‘da görev yapan 13 ilçe seçim kurulu müdürünü geçici olarak çevre illerde görevlendirdi. 

Bu müdürler, İstanbul seçiminden sonra müdür olarak İstanbul’daki görevlerine devam edecekler. Bu kararla YSK’ya başvuru yapan Şişli İlçe Seçim Kurulu müdürü de uzaklaştırıldı. Ancak seçim kurulu başkanı olan hakimlerle ilgili YSK’nın bir yetkisi bulunmuyor. 2802 Sayılı Kanunun 86. maddesine göre hakimlerle ilgili 31 Mayıs 2019 tarihli yazı ile HSK’ya başvuru yapıldı.

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